Feira de Agronegócios da Nílton Lins é confirmada para final de setembro

Principal evento do setor primário no Amazonas, os organizadores da Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins anunciaram ontem (9), as datas da sua sexta edição – de 21 a 25 de setembro – no campus da instituição localizado no bairro Parque das Laranjeiras, na zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com os organizadores, a expectativa é superar os números de 2021, quando foram movimentados em novos negócios no setor, mais de R$ 50 milhões e contou com a participação de 100 expositores e registrou 250 mil visitantes em cinco dias.

Diante da alta procura, também terá início neste mês, a comercialização dos stands e espaços comerciais na feira.

“Nossa expectativa para 2022 é superar o evento do ano passado em todos os aspectos, com a maior participação de criadores e produtores de outros estados, novidades na programação acadêmica de cursos e palestras, em parceria com a Universidade Nilton Lins, além de diversas atrações culturais, concursos e leilões”, acrescentou o empresário e idealizador do evento, Nilton Lins Júnior.

Sustentabilidade e esporte

A sustentabilidade e as inovações no setor primário no Amazonas também serão destaques da Feira de Agronegócios deste ano.

Entre os expositores já confirmados está o Rancho ING, empresa sediada em Manacapuru que é a principal criadora e desenvolvedora de pesquisas para melhoramento genético de gado leiteiro Zebu no estado e irá levar para a o evento, animais que foram destaque na ExpoZebu por sua capacidade de alta produção de leite em um espaço muito mais reduzido que as espécies tradicionais.

Outro ponto alto da Feira de Agronegócios são as competições e torneios de hipismo e tambores, que serão remodeladas e contarão com a participação de grandes nomes locais e nacionais.

Com informações da assessoria