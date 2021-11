Feira da FAS retorna neste domingo com entrada gratuita

A Feira da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), conhecida como Feira da FAS, acontece no próximo domingo, dia 21, das 8h às 18h, com entrada gratuita e reunindo 49 expositores com a venda de artesanato, plantas, camisetas, quadros, artigos colecionáveis, acessórios, pratos gastronômicos e muito mais. Também terá apresentações musicais, atividades para crianças e outros atrativos garantindo diversão para todas as idades.

Essa edição da Feira da FAS marca o retorno presencial do evento que acontecia mensalmente, mas foi paralisado em março de 2020 por conta da pandemia de Covid-19.

Na entrada da feira, será solicitado o uso de máscara facial (cobrindo corretamente nariz e boca) e a carteira de vacinação com a comprovação das duas doses ou dose única contra Covid-19. Também haverá medidas de distanciamento social e a disponibilização de álcool gel.

“Estamos muito felizes com o retorno da Feira da FAS após um tempo bem complicado para todos com a Covid-19. Temos consciência que é um recomeço e que tem bastante importância para os empreendedores, que voltarão a ter um local para a venda dos produtos e para o público, que terá um espaço para diversão de toda família e que incentiva a economia criativa e verde”, disse Cristine Rescarolli, coordenadora do Programa Cidades Sustentáveis da FAS e responsável pela realização da feira.

A Feira da FAS acontecerá na sede da instituição, localizada na rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez. O espaço tem bicicletário para quem for de bicicleta e ainda é pet friendly, com acesso liberado para pets. Para mais informações, ligue no (92) 99359-0918.