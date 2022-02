Feira da FAS realiza primeira edição do ano, com entrada gratuita

Nesta edição, a programação será especial, no ritmo de Carnaval, e terá apresentações musicais, atividades artísticas, Espaço Kids, Espaço Gastronômico e muito mais. O evento recebe apoio da Coca-Cola.

Entre as medidas de prevenção, para participar da Feira da FAS, será obrigatório o uso de máscara facial (cobrindo corretamente nariz e boca), apresentação da carteira de vacinação com a comprovação do esquema vacinal completo contra Covid-19 e respeito à capacidade de 75% do local, ou seja, 300 pessoas. Também haverá medidas de distanciamento social e a disponibilização de álcool gel.

O público que comparecer à feira poderá conferir a venda e exposição de produtos nas áreas gastronômicas e de variedades, como artesanatos, colecionáveis e roupas, além da área verde com itens de jardinagem e artigos naturais, entre outros.

Os expositores da Feira da FAS são empreendedores que têm foco na sustentabilidade e fomentam a economia criativa. Nesta edição, ganham destaque também a participação de empreendedores indígenas, além de refugiados e migrantes.

Um dos destaques desta edição da Feira da FAS será a realização de uma campanha contra a pobreza menstrual. Os visitantes poderão doar absorventes para a campanha, que terá um espaço especial para receber os produtos. Os absorventes doados serão destinados ao Projeto de Restauração Ecológica e Urbanização Sustentável na Amazônia (Reusa), iniciativa que atende mulheres em situação de vulnerabilidade social no bairro Redenção, além de realizar diversas atividades voltadas para a sustentabilidade e geração de renda comunitária.

Por conta da proximidade com as comemorações do Carnaval, essa edição da feira terá atividades e apresentações temáticas referentes à folia momesca. Haverá também um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) no local para que resíduos sólidos possam ser encaminhados à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Amazonas (Ascarman) e descartados devidamente. Quem quiser, basta separar papéis, plástico, alumínio e materiais semelhantes para levar até o PEV.

“É com muita alegria que nos preparamos para a primeira edição da Feira da FAS deste ano. Quem visitar a feira vai poder participar das inúmeras atividades que temos programadas, experimentar delícias gastronômicas e ainda incentivar o consumo de produtos da economia verde e criativa. Realizar a Feira da FAS é sempre muito gratificante, pois conseguimos ter um espaço de lazer para toda a família e também incentivar o empreendedorismo local”, afirma a supervisora do Programa Cidades Sustentáveis da FAS e responsável pela realização da feira, Cristine Rescarolli.

A Feira da FAS acontecerá na sede da instituição, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque Dez, com entrada gratuita. O evento também terá acesso liberado para animais de estimação. Para mais informações, ligue ou envie um WhatsApp para o número (92) 99359-0918.

