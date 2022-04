Feira da FAS acontece hoje com arte, cultura e emissão de título de eleitor

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) vai celebrar a “Identidade Indígena” em mais uma edição da sua tradicional Feira da FAS, neste domingo, dia 10 de abril, das 8h às 19h, com entrada gratuita, apresentações culturais e ponto para retirada de título de eleitor.

Os participantes acima de 16 anos poderão realizar a emissão do título de eleitor no local, basta comparecer com um documento com foto (RG ou CNH) e comprovante de endereço, e os homens entre 18 e 45 devem apresentar comprovante de quitação com o serviço militar.

Também terá mais de 70 expositores, sendo 70% deles indígenas, com a venda de produtos variados, gastronomia e de jardinagem.

Já no Espaço Cidadania da Feira da FAS, que ocorrerá no auditório da instituição, será realizada uma roda de conversa voltada para jovens com o tema “Identidade Indígena”, a partir das 15h.

Para finalizar o evento com muita diversão, das 18h às 19h, acontecerá a apresentação da banda Baluarte do Samba, com um repertório repleto de hits do samba.

Com informações da assessoria da FAS