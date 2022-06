Feira com empreendedoras indígenas inaugura hoje no Shopping Manaus ViaNorte

A Feira IndiArte Junina será lançada hoje (3) no Shopping Manaus ViaNorte, com mulheres indígenas vendendo seus produtos, como artesanatos, roupas com pinturas étnicas e produtos da medicina dos povos da floresta.

A feira fica localizada no segundo piso do centro de compras e estará aberta ao público em geral de segunda a sexta-feira, das 12h às 22h, e nos sábados e domingos, das 10h às 22h.

A organização é feita sob comando do Instituto Mãos que Criam Artes, uma Organização Não Governamental (ONG) que recebe apoio do shopping, inclusive sua sede fica dentro do empreendimento

Inicialmente, as empreendedoras participantes da feira são dos povos Baré, Kokama, Tukana e Tariano. Segundo a presidente do Instituto Mãos que Criam Artes, Auryneth Alves, a feira apoia mulheres indígenas que fazem parte da ONG.

“Vai ser uma feira linda, pois preparamos tudo com o maior carinho para oferecer um espaço especial, com decoração diferenciada, muitos produtos e valorização da cultura, e saberes indígenas. A feira acontecerá até o final do mês de julho”, comentou.

Já a gerente do shopping, Natália Zerbini, informa que o empreendimento está bem animado com o início dessa parceria, garantindo oportunidade e renda para as empreendedoras indígenas.

