Feijoada beneficente em prol das crianças atropeladas no Santa Etelvina

Familiares das três crianças vítimas de atropelamento no dia última quinta-feira (1º), no bairro Santa Etelvina, estão realizando uma feijoada beneficente para ajudar no custeio do tratamento delas.

A feijoada acontece neste domingo (4), na rua Adailson Lopes, nº 75, lá mesmo em Santa Etelvina, ao preço de R$ 10 (dez reais).

Segundo a família, a situação é mais complicada para uma menina de 5 anos que quebrou o pé e uma outra de 8 anos que teve as duas pernas quebradas.

Quem não puder comparecer, mas quiser ajudar pode fazer um depósito via PIX para 596.513.502-53. Outras informações através do número (92) 99448-1626.