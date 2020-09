Feijoada beneficente em prol da construção do Clube de Mães no Amazonino Mendes

Neste próximo sábado (3/10), às 11h30, na Rua 28, nº 07, Q5, no bairro Amazonino Mendes, acontece a Feijoada Beneficente no valor de R$ 10,00 em prol da construção da sede do Clube de Mães. A iniciativa é da Aliança em Inovações Tecnológicas e Ações Sociais no Estado do Amazonas (AITAS-AM) na contribuição com a formulação do projeto 3D, a construção da planta baixa e a orçamentação da obra para melhoria da sede do Clube de Mães.

O Clube de Mães atende em torno de 100 mulheres que produzem embalagens personalizadas para lojas em Manaus, a baixo custo, porém essa é a única fonte de renda dessas mulheres que são arrimo de família. Por essa razão, a AITAS apoia e instrui alunos em formação, no campo de estágio.

“Esse projeto é um sonho que se realiza, depois de muitas promessas vazias de políticos e enganadores. Hoje temos a oportunidade de concretizar essa maravilha de projeto. No Clube de Mães acolhemos mulheres em situação difícil e não desprezamos ninguém porque eu sei o que é necessidade. A AITAS vem trazer a esperança para todas nós, pois mesmo sem condições de comprar o material eles estão se empenhando. Não temos como pagar, mas Deus sabe que são anjos do bem que se doam para ajudar as pessoas”, afirma a presidente do Clube de Mães, Maria Nilda da Silva Ramos.

É com esse tipo de acolhimento que a equipe AITAS através dos profissionais que participam das atividades se sentem motivadosa, destaque para os Engenheiros Civis Luciane Oliveira, Adriana Silva e Siglianny Galvão e Clêdson Lucas Matos da Silva; os Engenheiros eletricistas Luiz Felipe, Aline Pedraça e João Pedraça e os estudantes que compõem o grupo de estágio da AITAS do curso de engenharia Civil da Universidade Nilton Lins do 8º período, entre outros.

Tornando sonhos em realidade

A Engenheira Civil Luciane Oliveira destaca que o projeto do Clube de Mães foi de muita colaboração e empenho dos alunos que abraçaram a ideia. Eles contribuíram na doação de seu tempo e conhecimento para que as pessoas que participam beneficiadas passam ter um espaço acolhedor, com nova estrutura, que atenda às necessidades do local. “A AITAS vem tornando sonhos em realidade com colaboração de quem deseja aprender e se tornar um profissional diferenciado, mais presente e preocupado com a sociedade onde vive, buscando fazer através do aprendeu na sala de aula, projetar para mudar e melhorar a situação das moradias que foram construídas sem um acompanhamento técnico, é muito importante esse projeto, tanto para quem recebe o benefício como para quem o faz”, destacou.

“Essa atividade merece nossa participação e colaboração, uma vez que sua realização assegura a geração de condições dignas para muitas famílias e não só isso, o que emociona é o engajamento das pessoas que abraçam a causa. São muitas as necessidades e como não se tem a disponibilidade de recursos, a realização dessa feijoada é uma oportunidade de aprender ainda mais pelo social, observando o que se passa nessa comunidade, onde pessoas que pouco tem, seja de recursos, ou infraestrutura, mas ainda assim, dispõe de sua vida para o próximo”, enfatiza Aline dos Santos Pedraça.

Outra informações podem ser obtida pelo número (92) 98429-0466.