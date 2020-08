Feijoada Amigos do Afonso reúne centenas de profissionais em Manaus

Um grupo de amigos do engenheiro Afonso Lins, candidato a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), se reuniu para uma feijoada neste sábado, 1º de agosto. O objetivo foi confirmar o apoio a Afonso para a eleição programada para o dia 1º de outubro.

“Fiquei muito emocionado com o apoio de tantos amigos profissionais. São pessoas que ouviram nossas propostas e aprovaram o que a gente quer fazer para os próximos três anos”, afirmou Afonso.

Participaram do almoço profissionais das mais diversas engenharias, agronomia e geociências, além de tecnólogos e técnicos de segurança do trabalho.

Entre as principais propostas de Afonso estão a ampliação da equipe de fiscalização para verificar a ação de empresas que contratam engenheiros como analistas para não pagarem o piso salarial. A contratação desses novos fiscais será por concurso público, previsto para o primeiro semestre de 2021.

Outra proposta bastante elogiada foi sobre facilitar para o profissional o pagamento da anuidade e outras taxas. Como o Crea Amazonas não tem poder para reduzir o valor, isso cabe ao Conselho Federal (Confea), a gestão de Afonso tem buscado usar a criatividade: mais desconto de 90% em anuidades, pagamento por cartão de crédito, pagamento com milhas do Programa Anule Contas, do Banco do Brasil, entre outras ações.