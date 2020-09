FCecon promove live sobre atuação multiprofissional no câncer infantojuvenil

A atuação multiprofissional no câncer infantojuvenil como meio de oferecer um tratamento amplo é tema de live organizada pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). O debate virtual será transmitido no perfil oficial da Fundação no Facebook, na próxima terça-feira (29), às 10h, encerrando a campanha Setembro Dourado na instituição.

Estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que o Amazonas vai registrar, em 2020, 160 novos casos de câncer em crianças e adolescentes. Este tipo de doença representa a primeira causa de morte (8% do total) por doença entre pessoas de 1 a 19 anos.

O Setembro Dourado foi criado para alertar profissionais da saúde, pais, educadores e sociedade para os sinais e sintomas sugestivos do câncer infantojuvenil, contribuindo para detecção e tratamento precoces. As chances de cura podem chegar a 80% se a doença for descoberta na fase inicial.

Orientação e informação – A live que será realizada pela FCecon busca orientar a população e profissionais da saúde sobre particularidades deste tipo de doença, que acomete crianças e adolescentes.

Com o tema “Câncer infantojuvenil: diagnóstico e abordagem multidisciplinar”, a live terá a participação da médica oncopediatra Jeanne Lee; da fisioterapeuta Patricia Chagas; da enfermeira Lorena Silveira; da psicóloga Larissa Lins; e da nutricionista Gilmara Braga. Todas são profissionais da FCecon e fazem parte do tratamento multiprofissional oferecido a crianças e adolescentes na instituição.

“Durante a live, a equipe conversará sobre o câncer pediátrico, incidência, prevalência, a importância do diagnóstico precoce, primeiros sinais e sintomas e a importância da equipe multidisciplinar em cada fase do tratamento”, explica uma das idealizadoras da ação, a gerente do serviço de Fisioterapia da FCecon, Patricia Chagas.

Live – Quem quiser acompanhar a transmissão só precisa acessar o perfil oficial da FCecon no Facebook, na próxima terça-feira (29), às 10h. Para fazer perguntas, é só enviar os questionamentos sobre o tema nos comentários da publicação durante a transmissão.

