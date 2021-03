FBI libera documento com detalhes de corpos alienígenas, espaçonaves e planetas

Numerosos governos ao redor do mundo estão, aos poucos, lidando com a ideia de que a população mundial tem o direito de saber se estamos ou não sozinhos no universo.

Na verdade, o movimento de divulgação nunca foi tão forte quanto é hoje, com incontáveis oficiais militares, oficiais do governo e astronautas falando sobre a existência de vida alienígena e espaçonaves alienígenas.

Jon Podesta, que era o braço direito do presidente Barack Obama e foi Chefe de Gabinete na administração Clinton, publicou no Twitter há pouco tempo que um de seus maiores arrependimentos foi seu fracasso de 2014 em “garantir a divulgação de arquivos de OVNIs. Temos declarações das fontes mais confiáveis, aquelas em posição de saber, sobre um fenômeno fascinante, cuja natureza ainda está para ser determinada”.

Uma série de documentos relacionados a OVNIs já foram tornados públicos por muitos governos, o que só prova que eles estiveram extremamente interessados no fenômeno OVNI por anos.

No entanto, não apenas os governos divulgaram informações confidenciais, mas agências governamentais como o FBI, a NSA e a CIA também tornaram públicos alguns de seus arquivos mais secretos sobre OVNIs e Vida Extraterrestre no Universo.

Um dos documentos liberados pelo FBI foi endereçado a “certos cientistas distintos, importantes autoridades aeronáuticas e militares e vários funcionários públicos” e foi enviado ao diretor do FBI em Washington do escritório de São Francisco, detalhando OVNIs e Extraterrestres.

O documento datado de 8 de julho de 1947, um dia depois da queda do OVNI em Roswell, descreve o seguinte:

1. Parte dos discos carregam equipes, outros estão sob controle remoto.

2. Sua missão é pacífica, os visitantes contemplam estabelecer-se neste plano.

3. Esses visitantes são parecidos com os humanos, mas muito maiores em tamanho.

4. Eles não são pessoas desencarnadas da Terra, mas vêm de seu próprio mundo.

5. Eles não vêm de nenhum “planeta”, como usamos a palavra, mas de um planeta etérico que se interpenetra com o nosso e não é perceptível para nós.

6. Os corpos dos visitantes, e também da nave, materializam-se automaticamente ao entrar na taxa vibratória de nossa matéria densa.

7. Os discos possuem um tipo de energia radiante, ou raio, que desintegra facilmente qualquer nave atacante. Eles reentram no plano etérico à vontade e simplesmente desaparecem da nossa visão, sem deixar vestígios.

8. A região de onde eles vêm NÃO é o “plano astral”, mas corresponde aos Lakas ou Talas. Estudantes de assuntos esotéricos entenderão esses termos.

9. Eles provavelmente não podem ser alcançados por rádio, mas provavelmente podem ser por radar, se for possível conceber um sistema de sinal para esse aparelho.

Nós fornecemos informações e avisos e não podemos fazer mais nada. Deixem os recém-chegados serem tratados com toda bondade. A menos que os discos estejam – partes ilegíveis – com o qual nossa cultura e ciência são incapazes de lidar. Uma grande responsabilidade recai sobre os poucos com autoridade que são capazes de compreender este assunto.

No entanto, este é apenas um dos muitos arquivos que foram divulgados ao público e que descrevem detalhadamente as visitações.

Muitas coisas permanecem um mistério. Embora os documentos mencionados acima forneçam detalhes fascinantes sobre as visitas, eles ainda nos deixam com uma série de perguntas ainda sem respostas. (CONEXÃO UFO)