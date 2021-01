Fausto Silva anuncia saída da Globo

O apresentador Fausto Silva, 70 anos, decidiu deixar a Globo no final de 2021, quando vence seu contrato, renovado em 2014. O apresentador, que está na emissora desde 1989, recusou uma proposta para migrar dos domingos para as noites de quinta-feira. Ele fica no ar até dezembro. Em fevereiro, surgirá no Domingão mais magro, após um tratamento de saúde.

Fausto teve uma reunião recentemente com Carlos Henrique Schroder e com Ricardo Waddington, os dois principais executivos dos Estúdios Globo, e ficou sabendo que a emissora tem planos de uma nova programação para os fins de semana. Nesse projeto, o Domingão do Faustão está fora.

Waddington, que está assumindo o controle da Teledramaturgia e do Entretenimento da emissora (e substituindo Schroder), propôs a Fausto um programa nas noites de quinta-feira. Após se consagrar aos domingos, optou por não se arriscar na faixa das 23h. “Prefiro cumprir minha história na Globo. Foram 32 anos de liderança absoluta e 100% de liderança. A Globo faturou bastante comigo”, disse ao Notícias da TV, com sua característica ironia.

O apresentador ainda não definiu o que fará no futuro. Ele não descarta um novo projeto na televisão, mas também pode parar de trabalhar “e ir morar fora do país”. Entrar para a política, como já disse, não é uma opção.

Para fechar seu último ano, o Domingão do Faustão terá uma edição especial da Dança dos Famosos, a Superdança dos Famosos, com “todos os melhores da história”. A atração vai ao ar no primeiro semestre. No segundo, haverá uma última edição do Show dos Famosos.

Fausto também encerra especulações de que estaria mal de saúde. De fato, ele acaba de passar por um tratamento com “sessões de desinchamento”. Conta que baixou seu peso de 114 quilos para 90 quilos. “Estou com menos peso do que quando fiz a cirurgia bariátrica”, afirma.

Ele conta que ganhou peso devido ao edema linfático numa perna. “Agora estou super-bem, zerado, fazendo ginástica”, comemora.