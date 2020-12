Fast é o primeiro classificado para as quartas da Série D

Foi sofrido, mas o Fast Clube está classificado para as quartas de final do Campeonato Brasileiro pega três pênaltis é classifica Fast Clube para o mata-mata do acesso.asileiro da Série D. O Rolo Compressor venceu o Globo (RN) por 1×0 no tempo normal e se classificou nos pênaltis com três defesas do goleiro Alencar.

No jogo da ida, no Rio Grande do Norte, a equipe potiguar venceu por 2×1 é jogava pelo empate para se classificar. O Globo veio com o time todo na defesa com a proposta de jogar no contra-ataque. O primeiro tempo foi morto, sem muitas oportunidades para os dois lado.

Na segunda etapa o Globo continuou na defesa E o Fast melhorou é buscou um gol que levaria a decisão para os pênaltis. Aos 20 minutos, o meia Janeudo cobrou uma falta curta para o lateral Regis que bateu na sai da do goleiro e abriu o placar.

O Tricolor ainda criou algumas chances e chegou a fazer outro gol com Régis, mas foi anulado pelo árbitro. Com o resultado, a partida foi para os pênaltis. Quem brilhou foi o goleiro Alencar que defendeu três cobranças e classificou a equipe para as quartas de final da Série D. O próximo adversário vai depender da classificação no geral após ser definido todos os classificados. Quem se classificar para a seminal consegue o acesso para a série C 2021.

Fonte: D24AM