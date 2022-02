FAS abre 38 vagas para diferentes áreas em 5 municípios do Amazonas

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) abriu, nesta semana, o período de inscrições para oportunidades de trabalho e prorrogou outras vagas para atuar em cinco municípios do Amazonas. São 38 vagas em diversas áreas e as inscrições seguem até o dia 10 de fevereiro no site www.fas-amazonia.org/oportunidades.

As oportunidades são para as cidades de Itapiranga, Novo Aripuanã, Eirunepé, Carauari e Manaus. Entre as quais, destaque para atuação como instrutores de música, informática, educação ambiental, empreendedorismo, oficina com a juventude e práticas esportivas, no Programa de Desenvolvimento Integral de Crianças e Adolescentes Ribeirinha da Amazônia (Dicara).

Há também vagas para as áreas de serviço social, gestão de informação, consultor de design gráfico e de produção, e assessoria de feira de economia criativa para atuação direta na FAS.

“Buscamos colaboradores para integrar nosso time em projetos executados em comunidades e na capital do estado, trabalhando sempre para a conservação da floresta e a melhoria da qualidade de vida das populações que vivem nela”, afirma o superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana.

*Com assessoria