Fapeam abre inscrições para editais de apoio à ciência, tecnologia e inovação

São sete editais com investimentos de quase R$ 25 milhões do Governo do Amazonas

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), está com inscrições abertas para sete editais, sendo seis inéditos, para a apoiar o desenvolvimento de pesquisas científicas e de inovação tecnológica, saúde, empreendedorismo e projetos colaborativos (entre academia e empresa). Com recursos de quase R$ 25 milhões, os projetos devem impulsionar a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Amazonas.

Os novos editais são: Programa de Apoio a Popularização e Divulgação para CT&I; Programa Fapeam Produtividade em CT&I; Startup para o SUS; Programa de Apoio a Projetos Colaborativos em PD&I – Fapeam; Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Cadeias Produtivas no Estado do Amazonas – PDCA-AM; Programa Negócios da Floresta – PNF/Fapeam; Prêmio Fapeam de Ciência, Tecnologia e Inovação – edição 2022.

A submissão de propostas deve ser realizada na plataforma SigFapeam, disponível em www.fapeam.am.gov.br

Preservação Ambiental

Com investimento de mais de R$ 4,6 milhões, o Programa Negócios da Floresta é um dos editais inéditos lançados pelo governado do Estado. O edital se propõe a apoiar até 13 projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, alinhados ao desenvolvimento econômico e preservação ambiental. O período de inscrição segue até o dia 17 de julho. Acesse o edital em: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0092022-programa-negocios-da-floresta-pnffapeam/

Saúde Pública

Outra novidade deste lançamento, o Programa Startup para o SUS pretende conceder recursos para o desenvolvimento de produtos, processo e/ou serviços inovadores voltados à melhoria da saúde pública no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), vinculados a uma das 10 áreas temáticas listadas no edital. O edital define recursos de mais de R$ 5 milhões para financiamento de até 15 propostas. A submissão de propostas encerra no dia 11 de julho. Confira o edital em: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0122022/

Setor Primário

Apoiar projetos que visem desenvolver ciência, tecnologia e/ou inovação, com o objetivo de aprimorar os processos relacionados à cadeia produtiva do agronegócio. Esse é o objetivo do Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Cadeias Produtivas no Estado do Amazonas (PDCA/AM) que conta com recursos da ordem de mais de R$ 5,6 milhões. Serão apoiados até 15 projetos. A inscrição segue também até o dia 11 de julho deste ano. Confira o edital: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0102022/

Colaboração PD&I

O Programa de Apoio a Projetos Colaborativos em PD&I Fapeam irá fomentar projetos de pesquisa colaborativos desenvolvidos por instituições de pesquisa e/ou ensino superior, ou centro de pesquisa e empresas localizadas no Amazonas, aproximando a pesquisa e o setor produtivo. O edital estabelece recursos da ordem de mais de R$ 4,3 milhões. As propostas podem ser enviadas até o dia 11 de julho. Acesse o edital em: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0112022/

Popularização da ciência

O programa de Apoio a Popularização e Divulgação para CT&I – PAPD/Fapeam tem o objetivo de financiar propostas que contribuam para a popularização e divulgação da ciência, tecnologia e inovação por meio de atividades e eventos de divulgação científica, tecnológica e de inovação, para o público em geral e para públicos. O edital relaciona recursos de mais de R$ 2 milhões e deve atender até 20 projetos. As inscrições seguem até o dia 18 de julho de 2022. Acesse o edital em: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0142022-programa-de-apoio-a-popularizacao-e-divulgacao-para-cti-papdfapeam/

Produtividade Fapeam

O programa Fapeam produtividade em CT&I busca valorizar a atuação dos pesquisadores que possuem destacada produção científica, tecnológica e/ou de inovação em suas respectivas áreas do conhecimento, como forma de reconhecimento público e incentivo à ampliação de produção de qualidade, por meio da concessão de bolsas. O período de inscrição segue até 8 de agosto de 2022. Acesse o edital em: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0132022-programa-fapeam-produtividade-em-cti/

Reconhecimento

O Prêmio Fapeam de Ciência, Tecnologia e Inovação – edição 2022 tem a intenção de reconhecer publicamente e premiar pesquisadores e profissionais de comunicação com destacada trajetória no estado, com relevante atuação para o conhecimento científico, tecnológico, inovativo, social, ambiental e para o desenvolvimento econômico do Amazonas. Os candidatos à premiação podem submeter propostas até o dia 27 de junho de 2022. Acesse o edital em: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/premio-fapeam-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-edicao-2022/

Todos os editais dos programas estão disponíveis no site da Fapeam (www.fapeam.am.gov.br), no campo editais vigentes. Os interessados em concorrer devem estar atentos aos requisitos e critérios, detalhados nos editais.

Com informações da Fapeam