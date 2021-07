Famílias da zona rural recebem terceiro e quarto lotes do ‘Auxílio Cheia 2021’

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, entregou, nessa segunda-feira, 26/7, quase 400 cartões para famílias na zona rural. Elas foram contempladas com o terceiro e quarto lotes do “Auxílio Cheia 2021”, para ajudar na compra de produtos alimentícios, materiais de higiene pessoal e remédios.

O vice-presidente do Fundo, Emerson Castro, comemorou o resultado das entregas. “É com grande alegria que Manaus caminha por dias melhores, e o Fundo Manaus Solidária tem mostrado o caminho para os manauaras, que estão sendo acolhidos com solidariedade e respeito, conforme nos orienta o prefeito David Almeida”, afirmou.

O senhor Pedro Mota, 58, da comunidade Lindo Amanhecer, recebeu o cartão, a partir do qual poderá fazer a compra de alimentos em falta na sua casa. “Primeiramente, eu quero agradecer ao prefeito David Almeida, que está nos amparando em um momento de grande dificuldade. Estou tão feliz, porque agora eu vou poder sair daqui e ir direto comprar o alimento do mês para a minha casa”, comentou.

Para a grávida Carla Santos, 19, a ajuda foi bem-vinda, pois agora terá como comprar os alimentos essenciais para uma gestação saudável. “Estou grávida do meu primeiro filho, e esse cartão veio em uma boa hora para mim e para o meu bebê”, completou a jovem, da comunidade Nova Canaã.

Durante todo o período de enchente na capital amazonense, mais de 5 mil famílias receberam o auxílio, que contou com o valor creditado de R$ 400, dividido em duas parcelas.

A equipe do Manaus Solidária está fazendo também a entrega dos cartões aos remanescentes, ou seja, das pessoas que ainda não fizeram a retirada do benefício.