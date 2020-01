Família de Gugu quer expulsar irmão de viúva de residência, diz colunista

De acordo com informações publicadas pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o espólio de Gugu Liberato, que morreu em novembro do ano passado, deu 15 dias para que o irmão de Rose Miriam Di Matteo, e mãe dos filhos do apresentador, deixe a residência que está morando com ela e os sobrinhos, na Flórida, nos Estados Unidos. Gianfrancesco Di Matteo já teria sido notificado sobre a ordem.

A expulsão de Gianfrancesco é mais um episódio da briga judicial vivida entre a família de Gugu e Rose. Ela quer o reconhecimento de que tinha união estável com o apresentador, o que a deixaria com direito sobre metade de todo o patrimônio. Os irmãos de Gugu, no entanto, sustentam que eles eram apenas amigos.

Ainda segundo a colunista, Nelson Willians, advogado que represente Rose nesse caso, falou sobre o assunto. “A casa é o lar de Rose. E o irmão está lá para dar apoio a ela neste momento difícil. Vamos pedir a exclusão de Aparecida [Liberato, irmã de Gugu] como inventariante, por conflitar com o interesse dos filhos e da viúva”, disse.

Por fim, Mônica Bergamo informa também que a família de Gugu não comenta sobre os assuntos do espólio e da batalha judicial.

fonte: ISTOÉ