Fametro recebe nota máxima no curso de Enfermagem, segundo avaliação do MEC

O curso de Enfermagem do Centro Universitário Fametro, na modalidade Ensino a Distância (EaD), recebeu a nota máxima 5 na avaliação do Ministério da Educação (MEC). Já a graduação em Psicologia da unidade de Tefé conquistou nota 4. As notas variam de 1 a 5.

O modelo de avaliação do MEC avalia aspectos como infraestrutura da faculdade, recursos pedagógicos e didáticos utilizados no curso, e a qualificação do corpo docente, visando garantir a excelência acadêmica das instituições.

A reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair, ressalta a importância do reconhecimento da qualidade de ensino da instituição. “São 19 anos de trabalho, sempre acompanhando as transformações e inovações tecnológicas. É o quinto ano que a Fametro é destaque na avaliação do MEC”, destacou.

Karina Garcez, coordenadora do curso de Enfermagem, disse que as boas notas provam a qualidade profissional dos estudantes que se formam na instituição.

“O curso tem o objetivo de contribuir com a formação dos profissionais da saúde que vão atuar na capital e interior do Estado, sem esquecer das áreas ribeirinhas e indígenas”, ressaltou.

Parintins retoma aulas presenciais

Em Parintins, a Fametro realizou na última terça-feira (24) a colação de grau do curso de Logística, a primeira da unidade de Parintins. A unidade do município retornou também com o calendário de aulas práticas no laboratório de estética.

As atividades foram retomadas seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, em espaço amplo, moderno e com equipamentos novos para práticas de estética corporal. Antes do início das aulas, os alunos foram orientados a seguir todos os protocolos de segurança, como uso de máscara e álcool em gel.

A coordenadora da Fametro/Parintins, Lanira Garcia, ressalta que a instituição tomou as providências necessárias para o retorno seguro dos alunos e colaboradores.

“Estamos felizes em retomar as atividades práticas no laboratório de estética. Sabemos que nossos alunos estavam ávidos por esse momento. O calendário segue com nossas turmas de 2°, 3° e 4° períodos do curso de graduação em Tecnologia em Estética”, disse.

Para a aluna do curso de Estética e Rainha do Folclore do Boi Caprichoso, Cleise Simas, esse momento é de fundamental importância.

“Gosto da área de beleza, acredito que está em crescimento, sendo importante a prática para moldar o realismo que encontraremos no mercado de trabalho. Muito bom contar com essa retomada do laboratório ainda mais com toda a estrutura e equipamentos modernos”, afirmou a acadêmica.

As inscrições para o curso de Tecnologia em Estética na Fametro/Parintins estão com matrículas abertas, o curso tem duração de 2 anos e 6 meses. Para mais informações, a faculdade está localizada na rua Paraíba, n°3468 – Itaúna I ou pelo telefone (92) 98441-4190.

Sobre a Fametro

O Centro Universitário Fametro, oferece mais de 40 cursos de graduação nas áreas de Humanas, Exatas e Saúde, incluindo Logística, Enfermagem, Psicologia, Estética e Cosmético, Recursos Humanos, Marketing e muito mais.

A Instituição conquistou, pelo quinto ano consecutivo, a nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC), índice considerado de excelência. A avaliação é feita pelo Ministério da Educação (MEC) e sintetiza, em um único indicador, a qualidade de todos os cursos de graduação e pós-graduação da instituição de ensino. As notas vão de 1 a 5.

Os interessados em conhecer mais sobre os cursos podem acessar o site fametro.edu.br. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 2101-1030.