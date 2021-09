Fametro leva serviços de 43 cursos para atendimento gratuito à população

Mais de 1,1 mil pessoas de vários bairros de Manaus foram atendidas no fim de semana durante a 10ª Semana de Responsabilidade Social promovida pelo Centro Universitário Fametro.

Professores e alunos de 43 cursos universitários foram reunidos para levar atendimento gratuito à população de Manaus. O objetivo é aproximar a comunidade, professores e estudantes e, desta forma, devolver à população todo conhecimento obtido na faculdade.

O atendimento aconteceu na sede da Fametro, na Av. Constantino Nery, e mobilizou os cursos de Medicina, Direito, Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Nutrição, Engenharia e Serviço Social, entre outros.

Para agilizar o atendimento, os serviços foram divididos em quatro grupos, passando pelas áreas de Educação, Direitos Humanos, Meio Ambiente, Saúde, Qualidade de Vida e Empreendedorismo.

Nesta edição do evento, os serviços mais procurados foram os de Saúde, mais especificamente nas áreas de consultas médica e odontológica, passando por atendimentos de fisioterapia, nutrição e farmácia.

O apoio jurídico foi também muito procurado, com pessoas em busca de consulta nas áreas de direito trabalhista, civil, penal e do consumidor. Para melhor atender a comunidade, a Fametro disponibilizou alunos do último ano de Direito e professores, que atenderam gratuitamente o público.

A reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair, explica que a instituição sempre se preocupou com a responsabilidade social, e que ao passar dos anos, os serviços oferecidos à comunidade foram ampliados.

“Nossa política de responsabilidade social acontece todos os meses, em várias localidades. São atendimentos que acontecem o ano inteiro, como serviços odontológico, psicológico, jurídico e de fonoaudiologia, totalmente gratuitos”, explicou Maria do Carmo.

A pró-reitora da Fametro, Cinara Cardoso, ressalta que assim que os alunos entram na instituição, são orientados sobre o compromisso social que devem ter em suas profissões.

“Orientamos nossos alunos sobre o compromisso que devem ter com sua profissão e com o mundo. É um princípio humanístico para a construção de um mundo melhor e um retorno à sociedade que pode comprovar a alta capacidade dos profissionais que formamos”, afirmou.

A Fametro é uma das instituições que integram a Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior (ABMES), que reúne faculdades de todo Brasil e executam atividades de responsabilidade social em diversas áreas acadêmicas.

Na avaliação da professora Suelânia Figueiredo, que é Coordenadora de Pesquisa e Extensão da Fametro, as ações de responsabilidade social ajudam na transformação da sociedade. “É a chance para os estudantes aplicarem seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, ajudarem pessoas que precisam dos serviços. É a transformação que a sociedade precisa”, completou.