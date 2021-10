Falsa médica é presa em flagrante durante consulta na Zona Norte do Rio

Uma falsa médica foi presa, em flagrante, quando fazia uma consulta. A biomédica Ana Carolina Almeida Campos realizava procedimentos invasivos, além de usar o carimbo de um médico para prescrever exames, segundo investigaram policiais civis da Delegacia de Defraudações, responsáveis pela prisão. Uma agente se passou por paciente para filmar uma consulta, quando são indicados os procedimentos.

Ana Carolina realizava consultas em diversos consultórios na cidade do Rio, como na região da Zona Norte e no bairro da Barra da Tijuca. Nestes locais, segundo as investigações à cargo do delegado Alan Luxardo, ela realizava intervenções invasivas e prescrições de exames, nos quais eram solicitados com o carimbo de outro médico.

Ana Carolina foi presa pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso. (AGÊNCIA O GLOBO)