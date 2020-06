Faculdade realiza live e serviço de orientação online para declaração de Imposto de Renda

Para ajudar e orientar os contribuintes que ainda não fizeram a declaração do Imposto de Renda 2020, ano base 2019, a faculdade Martha Falcão realiza, nesta terça-feira, 16.06, a live “Imposto de Renda 2020: não caia na malha e dúvidas mais freqüentes”, a partir das 16h. O bate-papo inaugura o serviço de orientação e de declaração do IR de forma remota, que será oferecido a pessoas de baixa renda. As inscrições para a live devem ser feitas por meio do link.

O serviço de orientação será oferecido toda segunda e quarta-feira, das 14h às 16h, por meio de um plantão virtual, até o dia 29.06, véspera do prazo definido pela Receita Federal do Brasil como limite para a entrega do documento. Inicialmente previsto para 30 de abril, a data foi alterada para 30 de junho por conta da pandemia de covid-19. Para participar é preciso realizar a inscrição por meio do link.

A sessão de orientação, via inscrição, é limitada a 10 pessoas por dia e o atendimento será feito pela plataforma zoom. Somente quem passar pela orientação, será agendado, pela equipe deatendimento, para a realização da declaração de Imposto de Renda, que acontecerá às terças e sextas, também de 14h às 16h. A primeira sessão de orientação será nesta quarta-feira, 17.06, seguindo também nos dias 22, 24 e 29.

De acordo com o professor João Dantas, coordenador do projeto, a sistemática de atendimento foi adaptada por conta da realidade da quarentena e para preservar a saúde de todos os envolvidos.

Ele ressalta que, depois de passar pela orientação, o contribuinte agendado deverá deixar na portaria da faculdade Martha Falcão (Rua Natal nº 300 – Adrianópolis) uma lata de leite em pó e o envelope lacrado contendo os documentos necessários para a declaração, podendo ser cópias, além das informações de contato. Posteriormente, o contribuinte será informado sobre a devolução dos mesmos, que serão retirados também na portaria da faculdade.

A coordenadora do curso de Ciências Contábeis, Lucilene Florêncio Viana, lembra que as regras para a entrega da declaração determina a obrigatoriedade da declaração para os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis (salário, aposentadoria, aluguéis, por exemplo) em 2018, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70.

Para os que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, como indenização trabalhista ou rendimento de poupança, por exemplo, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00, também é obrigatória a declaração do Imposto de Renda.

Ela ressalta ainda que a dinâmica de funcionamento do atendimento será explicada durante a Live desta terça-feira, 16.06, bem como as demais dúvidas relacionadas à declaração do imposto de renda. As inscrições são gratuitas por meio do link.

Documentos

O contribuinte deverá manter os comprovantes de todos os rendimentos obtidos ao longo do ano passado. Isso inclui informe de rendimento das fontes pagadoras (empresas, governo, pessoas físicas etc.). Também é preciso guardar comprovantes de rendimentos de aplicações financeiras em bancos e corretoras.

Comprovantes de despesas próprias ou de dependentes com médicos, hospitais e clínicas; com planos de saúde, dentistas e psicólogos. Também com gastos para instrução própria e de dependentes.

Quem estiver obrigado e não apresentar ou entregar a declaração fora do prazo vai pagar multa de no mínimo R$ 165,74, mesmo que não tenha imposto a pagar. O valor máximo é o equivalente a 20% sobre o IR devido.

Dados

Até às 15h do último dia 12.06, a Receita Federal registrou o recebimento de 228.644 declarações no Amazonas, o que corresponde a 67,2% de um total de 609 mil previstas. Na 2ª Região Fiscal (AC, AP, AM, PA, RO e RR) foram entregues 927.047 declarações, 67% do esperado que são 1.383.000.

SERVIÇO:

O QUÊ: Live “Imposto de Renda 2020: não caia na malha e dúvidas mais freqüentes”

QUANDO: Terça-feira, 16.06

HORÁRIO: 16h

QUANTO: Gratuito

INSCRIÇÕES LIVE: ACESSE AQUI

ORIENTAÇÃO: ACESSE AQUI