Faculdade Martha Falcão debate hoje o uso da tecnologia na Contabilidade

A Faculdade Martha Falcão Wyden realizará hoje (2), às 19h, a Mesa Redonda de Contabilidade cujo tema é “O profissional da Contabilidade frente às novas tecnologias”. O evento gratuito à população acontecerá no auditório da instituição de ensino, localizado na rua Natal, nº 300 – Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com a coordenadora do curso de Ciências Contábeis, Lucilene Florêncio Viana, a Mesa Redonda tem como premissa o incentivo do uso das tecnologias como ferramenta de trabalho do futuro profissional da Contabilidade, aos alunos do curso de Ciências Contábeis da Instituição e da comunidade presente. “É necessário estar atento às mudanças que ocorrem diariamente, pois estamos vivenciando a era do conhecimento e do avanço tecnológico, o que exige muito do capital intelectual e a procura de profissionais cada vez mais preparados para atender às novas exigências do mercado”, destacou Lucilene Florêncio Viana, que organiza o evento.

O objetivo é debater a prática profissional, levando em conta a realidade do profissional. Os convidados são: o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas (CRC-AM), Joseny Gusmão; o vice-presidente de Políticas Institucionais do Conselho Federal de Contabilidade, Manoel Carlos de Oliveira Júnior, além da professora da Martha Falcão, Lucilene Viana.

Para participar da Mesa Redonda aberta ao público em geral, basta acessar o link: http://go.wyden.to/contabeis

