Facebook pode vender WhatsApp e Instagram após processo nos EUA

O Facebook está sendo processado nos Estados Unidos e pode ser obrigado a vender o Whatsapp e o Instagram. 48 estados, junto com a Comissão Federal de Comércio, entraram com a ação que alega monopólio ilegal cometido ao longo de anos nas redes sociais. Além da venda das duas redes sociais, o processo exige que o Facebook peça autorização prévia para realizar futuras fusões e aquisições acima de R$ 50 milhões.

Em nota oficial, o Facebook classificou a ação como “revisionismo histórico” e questionou o posicionamento dos órgãos governamentais, alegando que a própria Comissão Federal de Comércio autorizou as aquisições do Whatsapp e do Instagram anos atrás.