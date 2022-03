“Fábrica de Games”: Millenium Shopping une diversão e educação

A parceria entre o Millennium Shopping e a Controlbot Ensino Tecnológico vai permitir experiência diferentes para quem visitar a Fábrica de Games de 15 a 30 de março. Diversas atividades estão programadas para o público a partir de oito anos de idade, incluindo oficinas de programação e desenvolvimento de jogos.

“Os games estão cada vez mais presentes na vida das pessoas e com o isolamento social aumentou o interesse por essa área. Por isso, pensamos em oferecer aos frequentadores do Millennium esse espaço para desenvolver a criatividade com muita diversão, além de ensinar sobre o assunto a todos os interessados”, explicou a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier.

O organizador do evento e dono da Controlbot, Thiago Arduino, conta que as atividades serão semelhantes à linha de produção. “A pessoa entra, aprende a programar e a criar seu próprio jogo. Por isso, a ideia de fábrica. Entra, fabrica e sai com algo pronto”, explicou.

Serão realizadas oficinas de criação de jogos arcades, de robótica educacional, de “Do your: bit programando invenções para salvar o planeta”, montagens livres monitoradas com peças de montar e blocos legos. De acordo com Thiago, somente será necessário fazer inscrições para as oficinas, que serão divulgadas neste fim de semana nas redes sociais da Controlbot e do Millennium.

“O evento é gratuito. Ao fim do evento, vai ter uma mini-competição de programação de jogos para ver quem consegue programar com direito a brindes. Vão ter oficinas e atividades livres”, disse o organizador.

Para as crianças mais novas, acompanhadas de seus responsáveis, também será disponibilizada uma mesa com jogos de montagem. Já os adultos que quiserem participar, caso tiverem monitores livres, terão acesso para jogar. “Vai ter até um fliperama no mezanino em cima da praça de alimentação, uma maquininha com data show na parede para jogarem nesse espaço, ficar à vontade”, ressaltou Thiago.

