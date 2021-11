Fábio Faria se reúne com Elon Musk para ampliar internet na Amazônia

Fabio Faria ao lado do atual homem mais rico do mundo - Foto: Reprodução Twitter

O ministro das Comunicações Fábio Faria anunciou nesta terça-feira (16) uma parceria com o bilionário americano Elon Musk, dono da Space X, para expandir a internet na Amazônia.

Faria não deu detalhes sobre como será feita a parceria ou sobre quanto a empresa pretende investir.

No Twitter, Faria publicou uma foto ao lado de Musk, em Austin, no Texas, e disse que a ideia é conectar escolas rurais usando a tecnologia da Space X.

“Em breve, Elon Musk estará no Brasil para conectarmos as escolas rurais e protegermos a Amazônia utilizando a tecnologia da SpaceX/Starlink. A gente no governo brasileiro não tem otimismo e não tem pessimismo, a gente faz acontecer!!! Eu acredito no Brasil!!”

*Com informações de O Antagonista