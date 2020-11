FAB tenta localizar piloto desaparecido há 25 dias em Roraima

Há 25 dias sem notícias do marido, Maria Ivanilda dos Santos contou que está aflita com o desaparecimento dele, que aconteceu em Roraima, mas não perde a esperança de revê-lo logo, bem e em casa, em Goiânia. Abílio Dias Guimarães, de 64 anos, falou com a esposa pela última vez em 28 de outubro, ao avisar que estava se preparando para um voo. A informação é do G1.

“Um avião não some assim, do nada. Alguma coisa aconteceu. O desespero é grande, porque a gente não sabe realmente o que aconteceu. […] O que a gente mais quer é ele aqui com a gente. A esperança é a última que morre e a fé a gente não pode perder jamais”, afirmou.

No último contato de Abílio, ele disse que estava em Alto Alegre (RR) para fazer um transporte e iria reconhecer uma pista. Desde então, os parentes não tiveram mais notícias dele.

Irmão do piloto, o padre Abdon Guimarães registrou o desaparecimento do piloto no dia 2 de novembro na Polícia Civil de Roraima, que está investigando o caso.

Segundo a corporação informou à TV Anhanguera, o piloto foi visto pela última vez quando levantou voo da pista de Irariqueira em direção à pista Gaúcho Animal.

A Força Aérea Brasileira (FAB) também foi notificada sobre o desaparecimento do piloto e a aeronave que ele pilotava – monomotor Cessna 182 Skylane, matrícula PTJDF, segundo os parentes.

Segundo a FAB, foram feitas buscas nas 24 hora seguintes, tendo sido coberta área de cerca de 2,5 mil km². Também de acordo com a Força, não foram encontrados vestígios da aeronave e as buscas foram cessadas no dia 3 de novembro.