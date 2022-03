Exposição “Mulheres que inspiram” inaugura na Aleam

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) inaugurou, nesta terça-feira (22), a exposição “Mulheres que Inspiram: transformando desafios em conquistas”, no hall de entrada na sede do Poder Legislativo. As fotos de 12 mulheres, profissionais das mais diversas áreas, retratadas pelas lentes dos fotógrafos Joel Arthus, Luiz Ribeiro e Paulo Moura, servidores da Aleam, estarão disponíveis para visitação até o final do mês.

A exposição foi elaborada pela Comissão da Mulher, da Família e do Idoso, presidida pela deputada estadual Therezinha Ruiz (PSDB), com o apoio do presidente Roberto Cidade (PV), do deputado Sinésio Campos (PT), e curadoria de Lucius Gonçalves, com o objetivo de destacar a determinação, coragem e persistência dessas mulheres e falar um pouco sobre suas histórias de vida.

Segundo o presidente Roberto Cidade, a iniciativa faz parte de uma programação pensada na Assembleia para valorizar a presença da mulher na sociedade e no mercado de trabalho. “Desde o início do mês, estamos trabalhando nessa programação especial. E essa exposição mostra um pouco disso, da beleza e da força da mulher, na família, em casa, no trabalho, destacou o parlamentar.

“Vejo o mês de março como uma grande oportunidade de reflexão para toda nossa sociedade, pois ainda vivemos num mundo de preconceitos e violência de gênero. Esta exposição fotográfica representa o trabalho e a liberdade feminina pela qual lutamos diariamente. É com muita alegria e satisfação que a Comissão da Mulher, da Família e do Idoso da Aleam apresenta a Exposição “Mulheres que Inspiram”, finalizou Therezinha Ruiz.

Mulheres na exposição

Retratada na exposição, Adelaide Araújo, líder comunitária e servidora da Aleam, vê na iniciativa um reconhecimento de seu trabalho. “É muito importante haver esse reconhecimento por parte da instituição. No meu trabalho, trago as demandas da sociedade pra Assembleia e é gratificante ser reconhecida pelo meu trabalho. Me sinto feliz e agradecida”, afirmou.

O fotógrafo Paulo Moura afirmou ser uma satisfação e realização participar da exposição em homenagem ao Dia da Mulher. “Essas mulheres empoderadas, que cativam e constroem uma sociedade melhor, e ocupam espaços por muito tempo negados. Mulheres no esporte, na saúde, no jurídico, serviço social. Agradeço a confiança de poder mostrar um pouco do meu trabalho e espero ter passado uma boa mensagem”, agradeceu.

Na abertura da exposição “Mulheres que Inspiram: transformando desafios em conquistas”, as cantoras Márcia Siqueira, Lucinha Cabral, Fátima Silva e Lucilene Castro fizeram o show “Mulheres inCantam”.

