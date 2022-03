‘ExpoMulher’ inicia hoje com novidades na primeira edição do ano

A “ExpoMulher”, iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, chega à quinta edição, com o tema Dia das Mulheres, participação de 30 empreendedoras e novidades em produtos. A feira de empreendedorismo feminino começa hoje (8) e vai até quinta-feira (10), no Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, no Centro), das 9h às 16h. O acesso é gratuito mediante apresentação da carteira de vacinação.

Segundo a gerente de Eventos do Departamento de Museus, Márcia Fernandes, são comercializados na feira produtos como bijuterias, calçados, confecções, acessórios, objetos de decoração, cosméticos e artesanato. No entanto, a primeira “ExpoMulher” do ano traz novas opções, como artigos de pet, pimentas, papelaria e sebo, além da exposição de fotografia. Ela adianta que, na quinta-feira, haverá ainda um show acústico da cantora Ketlen Nascimento, a partir das 13h.

“Nesta edição temos 73% de expositoras que participam pela primeira vez do projeto. Estamos felizes de contar com novas empreendedoras, isso amplia as oportunidades para as mulheres e também a variedade de produtos para o público”, comenta a gerente.

Márcia Fernandes reforça que, a cada evento, cresce a procura para exposição na feira de empreendedorismo. Ela destaca que a “ExpoMulher” começou com 13 participantes e chegou a ter 27 expositoras na última edição.

“Para 2022, ainda temos previstas mais duas edições, em setembro, durante a Primavera de Museus, e, em dezembro, com a tradicional Edição Natalina”, afirma.

Protocolos

O Palacete Provincial adotou protocolos de segurança como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local. O uso da máscara é obrigatório.