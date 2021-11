Expedição identifica lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011

A identidade da lula gigante que causou o naufrágio de uma balsa em 2011 foi revelada após uma expedição da OceanX em 2020 no norte do Mar Vermelho. Eles localizaram a balsa na região usando tecnologias de bordo, mas ficaram chocados em ver uma lula enorme, que nadou em direção ao navio de pesquisa antes de sair de maneira apressada.

Por meio de suas câmeras de filmagem, a equipe conseguiu fazer imagens da lula gigante e procurou resolver o debate em busca da perícia do zoólogo de invertebrados Michael Vecchione, do Museu Nacional de História Natural do Smithsonian, em Washington.

Some of you wanted to know more about the shipwreck where we saw a very large squid* last year.

