‘Exército’ dos traficantes no Rio de Janeiro já é maior que o efetivo da PM

As facções de traficantes que dividem o controle de cerca de 1.500 favelas do Rio de Janeiro já somam 56 mil criminosos muito bem armados e mais numerosos que a Polícia Militar do Estado, com 44 mil policiais.

A estimativa do “exército de bandidos” foi citada na sexta (28) pelo procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro, em entrevista à Rádio Bandeirantes. Ele adverte: a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir a polícia nas favelas fortaleceu as organizações criminosas. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.