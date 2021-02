EXEMPLO! Professor adapta lousa em caminhão para levar educação a alunos de comunidades remotas

Desde o início da pandemia, escolas e universidades do mundo todo precisaram se adaptar, afinal, a educação não pode parar nunca! No entanto, o desafio é maior ainda em relação aos estudantes sem acesso à internet, impossibilitados de acompanhar o ensino à distância. Pensando neles, muitos professores estão dando um “jeitinho” e este é o caso do mexicano Salvador Olvera Marín, que adaptou uma lousa em seu caminhão.

Desde então, Salvador tem levado educação aos alunos de comunidades remotas e sem acesso à internet. Temos muito a agradecer à tecnologia, mas vale lembrar que não precisamos ficar presos à internet para aprender, não é mesmo? E o melhor de tudo é que sua sala de aula adaptada não oferece riscos a ninguém, já que ele ensina ao ar livre.

O professor vive em La Sierra de Querétaro, uma região rural onde poucas pessoas têm computador e wi-fi em casa. E como o México cancelou as aulas presenciais desde março de 2020, esta foi a única maneira que ele encontrou de continuar ensinando estes jovens, que precisam mais do que nunca de uma boa educação.

Salvador ficou conhecido quando um morador da região compartilhou uma imagem dele ensinando em sua escola adaptada. Uma vez instalada a lousa, ele avisou todas as famílias da região que pandemia não é sinônimo de férias e que passaria em diferentes horários do dia para ensinar diferentes turmas.

Conhecido como ‘Chava’, a Comissão de Educação e Cultura do Congresso do México, homenageou seu trabalho, reconhecendo que professores como ele é tudo aquilo que nossa sociedade precisa agora. Mais do que merecido, né?

Ele explica que os alunos não têm o mesmo desempenho de quando estão na escola, mas que isso é melhor do que nada. “Não é o mesmo desempenho de quando você está presencial na escola, mas para mim é muito satisfatório que as crianças estejam progredindo. Seria pior se não fizéssemos nada”, afirma.

De fato, um dos maiores ensinamentos da pandemia do novo coronavírus é que não devemos depender tanto da internet. A vida analógica está aí e está sendo a saída para milhões de jovens no mundo inteiro. (UPSOCL)