Exame que detecta o câncer do colo uterino agora é lei, comemora Nezmi Aziz

Projeto de Lei foi aprovado esta semana na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) e determina a realização do exame de conização, uma espécie de biópsia, em hospitais públicos de atenção à saúde da mulher, para a prevenção e o tratamento do câncer de colo uterino, mediante diagnóstico precoce.

A autora da propositura é a deputada estadual Nejmi Aziz (PSD), que também estabeleceu no PL a institucionalização da Semana Estadual de Conscientização Sobre Medidas de Prevenção do Câncer de Colo Uterino, que deverá ser realizada anualmente, na semana que incluir o dia 8 de março, data dedicada à celebração do Dia Internacional da Mulher.

Segundo Nejmi “agora, as mulheres de todas as idades poderão ser submetidas ao exame de conização, que ajudará a reduzir os números alarmantes de mulheres acometidas por este tipo de câncer. Que tem 100% de chances de cura, quando descoberto e tratado precocemente”, destacou a deputada.

Sobre a Semana Estadual de Conscientização Sobre Medidas de Prevenção do Câncer de Colo Uterino, a deputada afirma que “é uma maneira de conscientizarmos a sociedade e, principalmente, as mulheres amazonenses sobre a importância da vacinação contra o HPV e a realização anual dos exames preventivos”, concluiu Nejmi.

Durante a votação do Projeto de Lei, o deputado estadual Sinésio Campos (PT), destacou que “é importante ter uma lei específica sobre a realização do exame de conização, assim como foi com a vacina do HPV”, ressaltou o parlamentar, que além de votar favorável ao PL, subscreveu o projeto. O deputado estadual Dr. Gomes (PSC) foi o segundo a subscrever a propositura.

Direito à Saúde Mental dos Profissionais da Saúde

Outra propositura aprovada, de autoria da deputada Nejmi Aziz, foi o Projeto de Lei (PL) Nº 260 de 2021, que estabelece a promoção da saúde mental para os profissionais de saúde que trabalharam no atendimento a pacientes durante a pandemia da covid-19.

Segundo a deputada “os profissionais de saúde vivenciam, cotidianamente, o desgaste emocional por terem de lidar com fatores estressantes no ambiente de trabalho e, por isso, precisamos garantir a esses trabalhadores, que continuam atuando na linha de frente, o direito à saúde mental”, destacou Nejmi.

O projeto aprovado com unanimidade na Casa Legislativa, e subscrito pelo deputado estadual Sinésio Campos (PT), decreta que são direitos dos profissionais da saúde, portadores de transtornos mentais, o acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, com humanidade e respeito, e a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. Agora, os Projetos de Lei seguem para sanção ou veto do governador do Estado, Wilson Lima (PSC).