Ex-vereadores são exonerados logo após nomeação polêmica na Manauscult

Os ex-vereadores Elias Emanuel, Reizo Castelo Branco e Carlos Renê Fernandes, conhecido como Carlos Portta, foram nomeados para cargos comissionados na Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), de acordo com publicações no Diário Oficial do Município (DOM) de quarta-feira (20). Após repercussão negativa, o prefeito David Almeida (Avante) anunciou a exoneração dos três, em entrevista coletiva, na quinta-feira (21). As informações são do Em Tempo.

Elias Emanuel assumiria o cargo de Diretor do Departamento de Grandes Eventos, Reizo Castelo Branco comandaria a Diretoria de Departamento de Difusão Cultural e Carlos Portta estaria na gerência do Café Teatro. Todos tiveram o fim de seus mandatos no ano passado, quando não conseguiram garantir a reeleição para mais quatro anos na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

De acordo com o prefeito de Manaus, durante entrevista coletiva na quinta-feira (21), os nomeados foram escolhidos diretamente pelo diretor-presidente da Manauscult, o ex-vereador Alonso Oliveira, sem a influência do prefeito. Questionado pela equipe de reportagem sobre quais critérios foram adotados para a escolha dos nomes, Oliveira não se manifestou.

“As nomeações são discricionárias dos secretários. O secretário monta a sua equipe. Eu estou trabalhando tanto que não tenho tempo de ficar ticando nome, quem é esse, filho de quem, qual o título dele. Não dá. Querem jogar a culpa onde não tem culpa. Por favor, vamos divulgar as coisas boas de Manaus, a capital não aguenta mais passar vergonha. Se tem uma coisa que está funcionando aqui é a prefeitura”, destacou o prefeito.

Almeida afirmou ainda que, após as críticas, Alonso Oliveira pediu que ele tornasse as nomeações sem efeito, o que deve ser acatado e publicado no DOM. “Eu vou dar uma notícia em primeira mão, o secretário de cultura me ligou pedindo para tornar sem efeito a nomeação de três ou quatro pessoas e eu vou atendê-lo”, ressaltou durante a coletiva.

A equipe de reportagem do Em Tempo também tentou contato com os ex-vereadores, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O ex-vereador e jornalista Elias Emanuel se manifestou por meio de suas redes sociais, agradecendo a oportunidade e afirmando que abria mão do cargo, para que não comprometesse a relação do prefeito com a classe cultural.

“O Diário Oficial da Prefeitura de Manaus anunciou, hoje, o Elias Emanuel como Diretor de Grandes Eventos Culturais da Manauscult, oportunidade me dada pelo prefeito David Almeida. Mas houve uma grita muito grande por parte dos artistas e intelectuais. Eu não estou aqui para ser empecilho no canal de comunicação entre o prefeito David Almeida, que está começando gestão dele, em meio a uma pandemia, e qualquer categoria. Por isso, prefeito, muito obrigado pela oportunidade, mas deixo o cargo a sua disposição e peço, humildemente, que o senhor dê essa oportunidade a outra pessoa”, afirmou.

Carlos Portta também utilizou as redes sociais para anunciar seu desligamento do cargo. “Não tive e não tenho interesse em causar constrangimento à secretaria que tanto ajudei no setor cultural com emendas para vários projetos. Agradeço a oportunidade ao secretário Alonso e coloco o cargo à disposição”, explicou.

Já Reizo Castelo Branco enviou nota à imprensa afirmando que ele próprio pediu a saída do cargo. O ex-vereador destacou sua atuação no meio cultural ao longo de seus três mandatos, um dos pontos positivos que levou o diretor-presidente da pasta a indicá-lo para o cargo. Reizo relembrou ainda a Lei 1.546/2011, de sua autoria, na qual concede aos doadores de sangue 50% de descontos nos cinemas e eventos culturais.

“Venho a público informar que eu, Reizo Castelo Branco, fiz o pedido de desligamento do cargo de Diretor de Departamento de Difusão Cultural da ManausCult. Desde já agradeço o convite feito pelo diretor-presidente da ManausCult que se baseou de maneira técnica na escolha, devida a minha ligação e experiência com o órgão ao longo dos meus três mandatos. Nesse período, destinei mais de 1 milhão e meio de reais em Emendas Parlamentares para a realização de Carnaval de Rua, blocos, bandas, festival folclórico de Manaus, eventos culturais, religiosos (Marcha pra Jesus) e eventos sociais (Natal Solidário). Manaus precisa de união para enfrentarmos juntos o momento mais delicado em que a nossa cidade passa, portanto deixo o cargo a disposição para me dedicar na luta contra o Covid-19 e estarei sempre pronto para novos projetos para servir a população da minha cidade”, destacou Castelo Branco.