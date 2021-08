Ex-secretário de Fonte Boa é acusado de violência doméstica

DA REDAÇÃO – O ex-secretário de obras do município de Fonte Boa, Márcio José Coelho, 32, foi indiciado por violência doméstica, após agredir a namorada Eneida Gomes Nery, 30, no último dia 8, data em que se comemorava o Dia dos Pais.

A agressão teria ocorrido porque a chave da casa deles estaria junto com o chaveiro da moto emprestada à outra pessoa pela mulher. Foram vários tapas e puxões da cabelo. O homem estaria embriagado.

Um conhecido do casal tentou interferir na confusão e acabou também sendo agredido. O ex-secretário entrou em coma alcóolico tempo depois e precisou ser levado ao hospital municipal e só teve alta no dia seguinte, livrando-se assim do período de flagrante.

O caso foi registrado na 55ª Delegacia Interativa pela própria vítima e uma medida protetiva foi expedida, bem como solicitada à Justiça prisão preventiva do ex-secretário.