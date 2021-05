Ex-pilotos admitem OVNI. “Havia ali algo melhor que o nosso avião”

Um antigo piloto da Marinha norte-americana foi entrevistado pelo programa ’60 Minutes’, da CBS, onde falou, juntamente com uma colega, sobre um objeto voador não identificado (OVNI) visto por ambos – e mais duas pessoas – durante cinco minutos, em 2004, ao largo da costa da Califórnia.

“Não sei quem os construiu, quem tem a tecnologia, quem tem o conhecimento. Mas há algo ali, que era melhor que o nosso avião”, disse David Fravor, antigo comandante de um esquadrão de caças, que na altura fazia exercícios no sul da Califórnia.

Fravor esteva acompanhado, na entrevista, pela comandante Alex Dietrich, que nunca havia comentado o incidente publicamente. Quando questionada sobre a razão de o fazer agora, indicou: “Porque estava num avião governamental, estava em horário de trabalho e, portanto, sinto responsabilidade em partilhar o que posso, já não é confidencial”.

O debate em torno de fenômenos alienígenas tem aumentado nos últimos meses. Em junho as agências de informação norte-americanas têm que revelar ao Congresso tudo o que sabem sobre potencial vida extraterrestre, um prazo estipulado no âmbito do relatório sobre “fenômenos aéreos não identificados”. O Pentágono, por exemplo, já confirmou a autenticidade de algumas fotografias. (NAOM)