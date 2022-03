Ex-Miss Ucrânia revela como fugiu de Kiev com filho de 7 anos

Veronika Didusenko acusou a Rússia de terrorismo: 'As pessoas estão morrendo em abrigos sem comida, sem água, sem luz e sem calor. É uma tragédia. É terrorismo' (Foto: Getty Images)

A ex-Miss Ucrânia e modelo Veronika Didusenko revelou ter escapado de Kiev com o filho de 7 anos em meio a explosões da invasão russa à Ucrânia e sirenes dos ataques com bombas. A celebridade de 26 anos concedeu uma entrevista coletiva à imprensa internacional em Los Angeles, falando sobre os momentos dramáticos vivenciados por ela e seu filho enquanto fugiam de seu país natal.

Segundo o jornal New York Post, Didusenko disse ter dado início ao seu plano de fuga já em 24 de fevereiro, quando teve início a invasão russa à Ucrânia. Ela disse que ela e o filho foram acordados por barulhos do bombardeio russo e já começaram a reunir seus pertences para deixar o país.

“Em meio ao caos, nós, junto com milhares de famílias, tentamos fugir da cidade”, disse a modelo. “Em cima da minha cabeça, dúzias de helicópteros nos bombardeavam… Enquanto eu fugia com o meu filho, eu via uma batalha aérea acontecendo acima das nossas cabeças”.

“Não havia nenhum lugar sem sirenes ou no qual as bombas não estivessem caindo”, relatou Didusenko. “Foi horrível, muitas crianças e mães tentando chegar nas fronteiras. O que vi de mais violento foi militares russos parando e atirando em pessoas inocentes que tentavam fugir”.

A modelo também contou que a mãe dela e seus avós ainda estão em Kiev. Ela e o filho primeiro conseguiram escapar para Luxemburgo, depois foram para a Suíça e agora chegaram aos Estados Unidos. Ela disse temer que o presidente russo, Vladimir Putin, tenha como objetivo final a “erradicação de tudo referente à Ucrânia e da própria Ucrânia”.

“As pessoas estão morrendo em abrigos sem comida, sem água, sem luz e sem calor. É uma tragédia. É terrorismo”, concluiu a modelo.

Didusenko foi eleita Miss Ucrânia em 2018, mas acabou perdendo o título poucos dias depois, não podendo competir no concurso Miss Mundo em 2019. Ela perdeu o título após ser descoberto que ela era divorciada e tinha um filho.

Desde que foi criado em 1951, o Miss Mundo proíbe mulheres casadas ou mães de participarem do concurso, fazendo com que elas assinem um termo de que estão dentro das regras. Na época da desclassificação, Veronika afirmou que errou ao ter declarado cumprir com todos os critérios de participação, mas depois classificou a competição como “sexista e ultrapassada”.

*Com Monet