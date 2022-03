Ex-miss Ucrânia posa com armas e chama civis para resistência

Entre uma foto glamourosa e outra, imagens empunhando armas representam o feed da Miss Grand Ucrânia de 2015, Anastasiia Lenna.

As fotos, no geral, mostram a modelo segurando armas em meio à neve e, a mais recente, a coloca em frente a um prédio em Kiev, capital do país . Em vídeo publicado nesta segunda-feira (28), Anastasiia escreveu na legenda que não é militar, apenas uma humana que tinha uma vida normal até quarta-feira (24).

“Todas as fotos no meu perfil são para inspirar as pessoas. Não faço nenhuma propaganda, apenas mostro que as mulheres ucranianas são fortes, confiantes e poderosas. Nós venceremos”

Nas publicações e nos stories, Anastasiia ameaça invasores e chama civis para a luta armada em defesa da Ucrânia. “Treinando. Os invasores morrerão em nosso país. Esperem e verão o que acontecerá”, afirmou em uma publicação. Em outra, disse:

“Qualquer um que deseja se juntar às forças de segurança, da Europa ou do mundo, pode vir e resistir lado a lado com os ucranianos contra os invasores do século 21. Pergunte a sua embaixada. Venha e lute conosco!”.

Desde 2020 a ex-miss ucraniana vem compartilhando com seus mais de 200 mil seguidores treinos e imagens com armas de airsoft.

De acordo com a imprensa internacional, Anastasiia é formada em marketing e administração pela Universidade Slavistik, em Kiev, fala cinco línguas, já trabalhou como relações públicas na Turquia e como tradutora.

