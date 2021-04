Ex-ministro Pazuello entra sem máscara em shopping de Manaus e é advertido

O ex-ministro Eduardo Pazuello, que ocupou a chefia do Ministério da Saúde até o mês passado, entrou em um shopping de Manaus sem máscara neste domingo, 25, em desrespeito a recomendações sanitárias de combate à pandemia de Covid-19 e as normas do próprio estabelecimento. O general foi fotografado sem o equipamento de proteção e o caso ganhou repercussão no Twitter, após ser revelado pela fotógrafa que registrou o ocorrido, Jaqueline Bastos, e divulgado por um veículo da imprensa local.

Em nota, o shopping Manaura disse que o ex-ministro entrou no local sem a proteção e foi orientado a ir até um quiosque para comprar uma máscara imediatamente. "Assim foi feito e o ex-ministro com ela se manteve enquanto permaneceu no shopping", informou a empresa. "Os protocolos de segurança do Manauara Shopping são, porém, rigorosos e o ingresso do ex-ministro não deveria ter ocorrido."