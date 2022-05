Ex-jogador do Barcelona morre em acidente de carro na Argentina

Maximiliano Rolón, jogador de futebol argentino de 27 anos, morreu vítima de um acidente de trânsito. O atleta que foi formado no Barcelona entre 2010 e 2016

Segundo a informação avançada pelo Diario Olé, o acidente, que está sendo investigado, teria acontecido durante uma viagem do jogador até Rosario. O veículo que ele estava teria batido contra uma árvore. Esse acidente custou a vida de Rolón e de um dos irmãos.

Maxi Rolón se consagrou campeão do Campeonato Sul-americano de sub-20 em 2015. Além do Barcelona, teve passagens pelo Santos, do Brasil, Arsenal de Sarandí, da Argentina, Coquimbo, do Chile, Al-Diwaniya, do Iraque, e Fuerza Amarilla, do Equador.