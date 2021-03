Ex de Bolsonaro ganha cargo de assessora parlamentar

A ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) Ana Cristina Valle ganhou o cargo de assessora parlamentar em Brasília. Na última quarta-feira (10/3), ela foi nomeada secretária parlamentar da deputada federal Celina Leão (PP-DF).

No site da Câmara, ainda não consta a remuneração de Ana Cristina. Contudo, com base no quadro de salários da categoria “SP17”, na qual a ex-mulher de Bolsonaro se encaixa, o valor dos recebimentos varia entre R$ 4.058 e R$ 8.116.

Ana Cristina vivia em Resende, no sul do Rio de Janeiro. Na eleição de 2018, disputou uma vaga na Câmara dos Deputados, sob a alcunha de Cristina Bolsonaro (Podemos), e recebeu 4.555 votos, o que não foi suficiente para se eleger. Há um mês, resolveu se mudar para a Brasília. Ela é mãe de Jair Renan.

“Conheci ela por causa do Jair Renan, filho mais novo do presidente, que é muito ligado à questão do esporte. Como eu estava decidida a voltar para a Câmara, e tive que remontar a minha equipe, já que o gabinete estava com o suplente, decidi trazê-la, porque é uma advogada experiente e tem uma trajetória muito grande com a política”, disse Celina Leão. (Metrópoles)