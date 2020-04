Everton Assis pede que trabalhadores da Seminf também sejam vacinados contra a gripe H1N1

O corregedor da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Everton Assis (PSL), enviou uma Indicação ao Executivo Municipal, solicitando a inclusão dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) como grupo prioritário na campanha de vacinação contra o vírus H1N1.

O parlamentar justifica o pedido baseado no fato de que os servidores da Seminf não pararam suas atividades diárias e continuam prestando serviços à população manauara, tornando-se assim altamente suscetíveis à contaminação por vírus e bactérias. “O ambiente de trabalho desses profissionais os deixa entre os grupos com alta vulnerabilidade, sempre na iminência de contrair viroses e infecções”, relata.

O vereador também destaca os dados divulgados no Boletim de Epidemiologia do Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pública, mostrando que até a terça-feira (21/4), o estado do Amazonas registrou 2.270 casos confirmados de infecções pelo coronavírus e 193 óbitos decorrente da doença.

“Vivemos um período crítico na saúde pública e essa proposta é no sentido de proteger esses profissionais que continuam trabalhando, dando suporte à população e precisam estar imunizados para manter seu quadro de saúde. Sabemos que o secretário de obras Daniel Sena, que compõe o quadro da Seminf, foi diagnosticado com o novo coronavírus, portanto se faz necessário que essas pessoas, que continuam na ativa, sejam vacinadas”, defende Everton Assis.

A indicação foi aprovada por unanimidade pelos vereadores e enviada ao Prefeito Arthur Virgílio Neto para que sejam tomadas as medidas cabíveis.