Evento virtual oferece palestras gratuitas nas áreas de tecnologia

Incentivar jovens a conhecerem e se capacitarem nas áreas de tecnologia, com ênfase em computação, engenharia e design é um dos objetivos da Super Tech Week, evento virtual e gratuito que será realizado nos dias 23, 24 e 25 de março, com transmissão pelo YouTube. A iniciativa faz parte do Projeto SUPER, que é coordenado pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e tem parceria com a Samsung. As inscrições podem ser realizadas no stw.super.ufam.edu.br ou pelo Sympla e os inscritos receberão certificados de participação.

A Super Tech Week terá palestras com profissionais do mercado nacional e internacional, uma competição de matemática e a apresentação de mais de 100 atividades desenvolvidas pelos alunos do SUPER. Essas atividades são o resultado do segundo ano do Projeto SUPER, com iniciativas tecnológicas, eBooks, aplicativos, artigos e outras ações.

“Queremos envolver os estudantes e os futuros alunos da universidade, mostrando todas as atividades interessantes que estão sendo feitas na UFAM, no âmbito do projeto SUPER, para prestar contas do último ano do projeto e também para manter a motivação dos que já estão”, comentou a coordenadora do Projeto SUPER, professora Tanara Lauschner.

O SUPER tem o objetivo de estimular a formação e a pesquisa em 11 cursos de graduação da UFAM. No campus de Manaus os cursos envolvidos são: Ciência da Computação, Engenharia Elétrica (Eletrônica, Telecomunicações e Eletrotécnica), Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Engenharia de Produção e Design. Já no Campus de Itacoatiara os cursos são Sistemas de Informação, Engenharia de Produção e Engenharia de Software.

“O SUPER tem por objetivo diminuir a evasão e capacitar os participantes para as necessidades atuais do mercado de trabalho. O projeto combate o principal gargalo que existe hoje na área de tecnologia”, disse Tanara.

No ano passado, a Super Tech Week foi um sucesso de público e audiência com mais de 600 inscritos e oito mil visualizações em 28 transmissões feitas ao vivo pelo YouTube, além de mais de 100 projetos apresentados, e quatro palestras com profissionais de renome nacional. Além disso, um dos destaques do evento de 2021 foram os vídeos, feitos em forma de pitch, onde os bolsistas do SUPER usaram toda a sua criatividade para mostrar os projetos interessantes que eles desenvolveram ao longo do ano nas áreas de inteligência artificial, experiência do usuário, desenvolvimento Web, qualidade de processos, aprendizagem de máquina, Indústria 4.0, entre outros. Também houve o lançamento da série de eBooks “English From Zero”, que é usado nos cursos de inglês do Projeto SUPER para que os participantes possam atingir um bom domínio da língua em pouco tempo de estudo. Criado pelos estudantes do SUPER, o material autoral foi editado pela Edua, que é a editora da UFAM. O diferencial dos eBooks foi a adaptação para a realidade brasileira e com muitos elementos regionais da Amazônia.