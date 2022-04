Evento vai debater inovação, bioeconomia e polos digitais na Amazônia

ExpoAmazônia Bio&TIC 2022 está prevista para os dias 30 de junho e 2 de julho.

Com a proposta de debater temas como conservação da biodiversidade, desenvolvimento econômico e social para os povos da Amazônia, tecnologias digitais de vanguarda e desenvolvimento do empreendedorismo, a ExpoAmazônia Bio&TIC 2022 já tem data marcada para acontecer: entre 30 de junho e 2 de julho.

O evento, organizado pela Associação do Polo Digital de Manaus (APDM), Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (Idesam), será lançado na próxima quarta-feira (13), no auditório da Suframa, no Distrito Industrial.

A presidente da APDM, Vania Thaumaturgo, destaca que a Associação tem buscado constantemente atuar para estimular o debate de temas de interesse para a Amazônia e a iniciativa de se realizar o evento vem ao encontro desta proposta.

“A ExpoAmazônia tem como objetivo discutir, integrar e consolidar os Polos de Bioeconomia da região Amazônica e alavancar os Polos Digitais na região como duas matrizes econômicas viáveis e sustentáveis para a manutenção da floresta Amazônica e o desenvolvimento econômico e social dos povos da região”, disse.

A programação da ExpoAmazônia Bio&TIC 2022 também será anunciada na próxima quarta-feira (13).

Com informações do G1 Amazonas