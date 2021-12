Evento reúne especialistas em impressão 3D no Sebrae em Manaus

Um evento gratuito será realizado neste sábado (4), em Manaus, para divulgar e fomentar o uso da impressão tridimensional, com a presença de palestrantes nacionais e internacionais. É a terceira edição do ‘Amazonas 3D Printing’, que acontece no SebraeLab, localizado na sede do Sebrae.

As inscrições podem ser feitas diretamente no link https://bit.ly/amazonas3d21.

Entre os palestrantes está a líder da unidade de educação da MakerBot Internacional, Andrea Zermeño, que vai falar diretamente de Nova Iorque (EUA) sobre a importância do uso de impressão 3D no aprendizado.

O evento vai contar também exposições de máquinas 3D e palestras presenciais e online que serão disponibilizadas, gratuitamente, para o público.

Os participantes do evento vão ter a oportunidade de conhecer ainda mais sobre como funcionam as impressoras 3D, trocar experiências e aprimorar os conhecimentos na área de inovação e impressão digital.

Para Denys Cruz, um dos organizadores do evento e coordenador do SebraeLab, o encontro impulsiona o mercado de impressoras 3D em Manaus, além de divulgar para aqueles que ainda não conhecem.

Amazonas 3D Printing

Data: 4 de Dezembro de 2021

Horário: 09h às 18h (Hora Manaus)

Formato: Presencial e Online

Local: Sebraelab – Av. Leonardo Malcher, 924, Centro

Inscrições gratuitas no link – https://bit.ly/amazonas3d21

*Com informações de G1