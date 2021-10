Evento literário movimenta o parque do Mindu neste fim de semana

O parque municipal do Mindu, localizado no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, recebe neste sábado, 2/10, a segunda edição da “Manhã Cultural”, organizada pela editora Valer, com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). O evento contará com a presença dos escritores Tenório Telles, Elson Farias, Márcio Souza, Dori Carvalho, entre outros, que estarão visitando o parque.

O evento literário é apenas uma dentre as várias atividades que vão ocorrer nas dependências do parque do Mindu neste fim de semana, de acordo com a Semmas, órgão gestor do espaço. Mais informações sobre a agenda do parque podem ser obtidas no perfil da Semmas (@semmasmanaus), tanto no Instagram quanto no Facebook.

Sábado

Além da “Manhã Cultural”, o parque terá atividade de sensibilização no igarapé, organizada pela Uniasselvi Manaus, atividades físicas com os grupos Agita Mindu, da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (Funati) e grupo Yoga Mindu, a partir das 8h.

Ainda neste sábado, a ONG Missão do Céu promove um piquenique para 12 crianças assistidas pela instituição, que também irão visitar as dependências do parque.

Domingo

No domingo, 3/10, além de desfrutar do tradicional café da manhã do Mindu, os visitantes também podem realizar atividades físicas, como caminhada e corrida, piquenique em família ou ainda, conhecer as trilhas e espaços do parque.

A abertura do parque do Mindu ao público, pela Prefeitura de Manaus, ocorreu na primeira quinzena de maio. O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 6h às 17h, seguindo os protocolos de segurança, devido à pandemia da Covid-19.