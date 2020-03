EUA já oferecem testes drive-thru de coronavírus

A Cleveland Clinic, em Ohio, e os hospitais universitários adicionaram um segundo local para testes drive-through COVID-19 para pacientes com pedido médico.

Os pacientes podem permanecer em seus carros enquanto as amostras são coletadas com zaragatoas nasais e na garganta.

As pessoas com sintomas são instruídas a começar uma visita on-line ao Express Care Online da Cleveland Clinic ou ligar para o médico de atendimento primário.

A Cleveland Clinic diz que testou mais de 600 pessoas na segunda-feira.

A Cleveland Clinic e University Hospitals abriram seu primeiro local de testes no sábado. Até agora, eles testaram 800 pacientes, com 26 positivos, que são tratados na clínica.

Brian Rubin, chefe do medicamento de patologia da clínica, disse que o grupo está seguindo as diretrizes do CDC (Centros de Controle de Doenças).

Rubin disse à agência de notícias Reuters que testes locais são muito importantes porque os espécimes não precisam ser transportados e os resultados podem ser obtidos rapidamente. Mas ele acrescentou que o papel dos grandes laboratórios também é importante porque eles podem testar um grande número de pessoas.

Rubin alerta o público que este não é um problema de saúde a curto prazo. “Se eu tivesse que adivinhar agora, diria que temos pelo menos três meses para lidar com esse vírus antes que realmente o entendamos e que possamos lidar com isso de uma maneira mais razoável”, disse ele.

Por VOA