EUA afirmam que Rússia pode invadir Ucrânia a qualquer momento

Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou nesta sexta-feira (10) que a Rússia pode invadir a Ucrânia “a qualquer momento”. Segundo o secretário, isso pode acontecer antes mesmo do fim das Olimpíadas de Inverno, no dia 20 de fevereiro.

“Estamos em uma janela em que uma invasão pode começar a qualquer momento – e para deixar claro, isso inclui durante as Olimpíadas […] Estamos a ver sinais muito preocupantes da escalada russa, incluindo novas forças que chegam à fronteira ucraniana”, disse Blinken, ao lado de líderes da Índia, Japão e Austrália.

A fala foi feita após imagens de satélites publicadas por uma empresa privada americana mostrarem novas implantações militares russas em áreas próximas à Ucrânia.

Ontem (10), Joe Biden pediu para que os estadunidenses deixem a Ucrânia nas próximas “24 a 48 horas”. Ele afirmou que o país não resgatará civis caso a Rússia realize a invasão.

“Não é como se estivéssemos lidando com uma organização terrorista. Estamos lidando com um dos maiores exércitos do mundo. É uma situação muito diferente, e as coisas podem escalar rapidamente”, afirmou.

*Com iG