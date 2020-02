Estudantes já podem fazer o cadastro e recadastro da meia-passagem

A partir desta segunda-feira, 3/2, até o dia 28/2, estudantes que já utilizam a meia-passagem no transporte coletivo devem atualizar as informações no sistema para manter o benefício. Quem vai usar a tarifa reduzida pela primeira vez também deve fazer o cadastro pelo site estudantes.manaus.am.gov.br.

A Prefeitura de Manaus alerta para a importância de fazer o primeiro cadastro ou recadastramento. “Todos os estudantes devem assegurar esse direito. O sistema garante o acesso a uma passagem com valor mais baixo e, com o uso do cartão, o estudante garante mais segurança, pois deixa de usar o dinheiro dentro do ônibus”, orientou o vice-presidente de Transportes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Pedro Carvalho.

Quem já está cadastrado deve atualizar as informações no sistema. O aluno deverá informar se foi aprovado para outra série, se mudou de curso, se mudou de endereço ou se mudou de instituição. Após esse procedimento, o aluno deverá aguardar a instituição de ensino conferir a veracidade dos dados informados no site. Se tudo estiver correto, a instituição de ensino aprova o cadastro e o estudante pode comprar os créditos para recarregar o cartão.

Enquanto aguarda a aprovação do cadastro, o estudante poderá comprar 32 créditos para a cota de férias, referente ao benefício concedido pela prefeitura no período de recesso estudantil. A meia-passagem paga em dinheiro não é mais aceita dentro dos coletivos.

Quem nunca utilizou o benefício da meia-passagem estudantil poderá se cadastrar pela primeira vez, sem limite de idade. O primeiro cadastro deve ser feito pela internet também pelo site estudantes.manaus.am.gov.br. O acesso também é realizado pelo site www.sinetram.com.br.

Após preencher as informações solicitadas no site, o estudante aguarda 72 horas e, após esse prazo, deverá se dirigir à sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) na avenida Constantino Nery, n.º 476- Centro, ou no Posto de Atendimento do IMMU no Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, zona Leste, portando identidade e CPF, para solicitar a emissão do Cartão de Estudante.

Estudante menor de 18 anos deve comparecer acompanhado do responsável legal cadastrado. Após esse procedimento, o estudante aguarda a aprovação do cadastro e, assim, poder comprar a quantidade de créditos referentes ao curso que irá frequentar.

*Com informações da assessoria