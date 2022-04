Estudantes da Nílton Lins são medalhistas no brasileiro de vôlei de praia

Disputado no último final de semana na cidade de Rio Branco, os estudantes amazonenses Willace Daniel Basck Garcia (Escolas Nilton Lins Laranjeiras) e Guilherme Santos Bessa (Associação Atlética Nilton Lins) conquistaram o título da Série Prata Masculino, na etapa Campeonato Brasileiro Escolar de Vôlei de Praia realizado na capital do Acre.

O torneio foi uma das etapas da competição internacional de vôlei de praia Gymnasiade, que será realizada em maio, na Normandia (França).

Com a participação de representantes de todos os estados brasileiros, a equipe amazonense agora está credenciada a disputar a Série Ouro em 2023, que irá selecionar os representantes brasileiros na Gymnasiade internacional no próximo ano.

No vôlei de praia feminino, o Amazonas também chamou atenção por sua participação neste final de semana em Rio Branco, com as atletas Aline Nathalia Neves da Silva (Escolas Nilton Lins Japiim), Yasmim Cordeiro Marinho (Associação Atlética Nilton Lins), Danielly Bastos Nunes (Associação Atlética Nilton Lins) conquistaram a medalha de prata na competição.

Todos os atletas fazem parte do programa de Incentivo ao Esporte promovido pelo Grupo Nilton Lins que garante recebem bolsas de estudo além de ajuda de custo para aquisição de uniformes e passagens aéreas.

Com informações da assessoria da Nílton Lins