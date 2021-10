Estudantes da educação especial do Estado assistem treino da Seleção Brasileira

Os alunos das escolas estaduais Diofanto Vieira Monteiro, especializada em estudantes com deficiência intelectual; e Augusto Carneiro dos Santos, voltada a alunos surdos e surdos-cegos vivenciaram um momento inesquecível na tarde desta terça-feira (12/10), Dia das Crianças. Os estudantes acompanharam o treino da Seleção Brasileira de Futebol, que aconteceu no Estádio Ismael Benigno, mais conhecido como Estádio da Colina.

Ao todo, oito alunos da Educação Especial da rede estadual participaram da ação, promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O governador Wilson Lima, cumprimentou o grupo e destacou a importância da presença dos alunos. “É uma oportunidade que estamos dando e fico feliz em ver que todos estão abraçando esse momento”, ressaltou.

A Seleção Brasileira está em Manaus para um confronto com a equipe do Uruguai, que ocorre na Arena da Amazônia, na quinta-feira (14/10). A partida é válida pela 12ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

A gestora da Escola Estadual Diofanto Vieira, Walterlice de Oliveira, conta que esta é uma oportunidade memorável para cada aluno presente no estádio. “Esse treinamento da Seleção Brasileira representa um momento único, tanto que eles estão muito felizes. Para eles, é uma emoção e uma satisfação gigantesca acompanhar os jogadores do Brasil”, salientou Walterlice.

Os estudantes que tiveram a oportunidade de assistir de perto os jogadores do time brasileiro demonstraram todo o apoio e empolgação. “Estou muito ansioso para ver o Neymar, nunca tinha participado de um evento assim. É uma oportunidade única poder representar os alunos da rede estadual no treino da Seleção Brasileira”, explicou o aluno da Escola Estadual Diofanto Vieira, Leandro Lins, de 37 anos.

Já o estudante da Escola Estadual Augusto Carneiro dos Santos, Elielton Coelho Rodrigues, 17, conta que, ao saber que acompanharia os jogadores durante o treino, ficou feliz e surpreso.

“Eu estava na escola e, quando soube que participaria do treino, fiquei muito feliz e ansioso. Estar aqui é muito significativo, pois acredito que os alunos surdos precisam ter as mesmas oportunidades que os estudantes ouvintes”, destacou Elielton.

Assim como o colega Leandro, a estudante Ana Shirley, 40, também da unidade Diofanto Vieira, estava ansiosa para ver o ídolo: Neymar. “Eu fiquei ansiosa e agoniada, mas não poderia deixar de vir, pois é a primeira vez que sou convidada a participar de um treino de futebol”, concluiu.