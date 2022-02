Estudante do AM é destaque nacional com projeto ‘Educação e Meio Ambiente’

Yasmim de Souza, teve seu projeto de meio ambiente reconhecido entre os dez melhores do país pelo grupo Aegea, responsável pelo saneamento em várias cidades do Brasil. A estudante de 15 anos participou do projeto “Pioneiros”, e com seu projeto premiado visa promover e conscientizar as crianças sobre saneamento básico, reciclagem e sustentabilidade.

Cursando a 2ª série do Ensino Médio no Colégio Amazonense Dom Pedro II, ela participou do curso “Jovens Pioneiros” da concessionária Águas de Manaus, e concorreu com quase 200 alunos de todo o país pela premiação. Com a ajuda do tutor, Thiago Meirelles, ambos realizaram o projeto em um mês.

O resultado foi divulgado na terça-feira (08/02), e a aluna se disse muito feliz em ver seu esforço sendo reconhecido e poder ajudar as crianças a cuidar do futuro.

“Com o projeto em prática eu espero impactar positivamente a minha comunidade, através da formação de cidadãos mais conscientes e com conhecimento ético e intelectual sobre o meio ambiente. Além de desenvolver com as crianças a importância da reciclagem do lixo, da limpeza e da preservação das áreas públicas”, diz Yasmin.

Realização

Voltado para crianças entre 5 e 10 anos, a estudante quer realizar oficinas lúdicas que estimulem o interesse infantil sobre o meio ambiente, utilizando brinquedos e artesanatos desenvolvidos com material reciclado nas oficinas.

O projeto “Pioneiros”, criado pelo grupo Aegea em 2019, atua em 153 cidades no país. Na capital do Amazonas, o projeto está presente por meio da companhia Águas de Manaus, que também irá promover e auxiliar o projeto de Yasmin para que ele seja aplicado nas escolas, com apoio e tutoria de profissionais da empresa para executar as oficinas.

Iniciativa

O projeto “Pioneiros” visa despertar a atenção dos mais jovens para a educação ambiental e oferecer uma oportunidade de capacitação profissional em saneamento básico.

O projeto seleciona estudantes de escolas públicas para participar de uma imersão no universo do saneamento básico. Por meio de uma série de palestras, treinamentos e visitas técnicas, os estudantes vão conhecendo diferentes áreas de atuação, a infraestrutura e a importância do serviço através do contato direto com profissionais da empresa.

No fim do programa, os participantes devem entregar, como trabalho de conclusão de curso, um projeto de melhoria em saneamento, que possa ser aplicado em seu bairro. Em Manaus, a próxima edição vai acontecer no segundo semestre.

